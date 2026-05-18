Sein Cannes-Siegerfilm «Ein einfacher Unfall» entstand heimlich. Nach der Rückkehr in den Iran droht ihm eigentlich eine Haftstrafe. Am Mittwoch will der Filmemacher dagegen ankämpfen.
Teheran - Der renommierte iranische Filmemacher Jafar Panahi will einem Bericht zufolge seine Haftstrafe nach der Rückkehr in die Heimat juristisch anfechten. Am Mittwoch wird der Fall vor einem Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran neu verhandelt, wie das iranische Onlineportal Emtedad berichtete. Panahi war Anfang April mitten im Krieg in den Iran zurückgekehrt.