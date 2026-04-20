Erschöpft im Krankenhausbett, mit Kanülen im Arm: So hat sich Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler am Sonntagabend in den Sozialen Netzwerken gezeigt. Dazu berichtete sie, dass sie kurz nach den "Sing meinen Song"-Dreharbeiten in Südafrika eine Hirnblutung hatte.
Morgen strahlt VOX die "Sing meinen Song"-Folge mit der Deutschpop-Band Frida Gold aus (21. April, 20:15 Uhr). Wie Frontfrau Alina Süggeler (40) am Sonntagabend bekannt gab, hatte sie nach der Staffel-Aufzeichnung im Februar in Südafrika mit erheblichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen.