Erschöpft im Krankenhausbett, mit Kanülen im Arm: So hat sich Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler am Sonntagabend in den Sozialen Netzwerken gezeigt. Dazu berichtete sie, dass sie kurz nach den "Sing meinen Song"-Dreharbeiten in Südafrika eine Hirnblutung hatte.

Morgen strahlt VOX die "Sing meinen Song"-Folge mit der Deutschpop-Band Frida Gold aus (21. April, 20:15 Uhr). Wie Frontfrau Alina Süggeler (40) am Sonntagabend bekannt gab, hatte sie nach der Staffel-Aufzeichnung im Februar in Südafrika mit erheblichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

"Meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert" In einem Instagram-Posting machte sie öffentlich, dass sie nach der Rückkehr eine Hirnblutung erlitt. Die Dreharbeiten zu "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hätten "eine super besondere Dynamik" gehabt - "ein geschützter Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch, getragen von Musik", begann die Sängerin ihren Beitrag. "Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen. Doch wenige Tage nach Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung - Subarachnoidalblutung." Deshalb folgte ein längerer Klinik-Aufenthalt, wie sie auch in Bildern aus dem Krankenhausbett zeigte. "Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert."

Zwei Perspektiven auf "stürmischen" Jahresauftakt

Das Jahr des Duos, zu dem neben Alina Süggeler Bassist Andi Weizel gehört, habe "stürmisch, mit ordentlich Rückenwind" begonnen. Die 40-Jährige schilderte den vollen Zeitplan: "Tour, Vorbereitungen, Videodrehs und Produktionen, und dann Südafrika; alles sehr bewegend, fordernd, aber auch maximal beflügelnd. Heute schaue ich aus zwei Perspektiven darauf. Dankbar, dass es diese Zeit gab, und mit einem veränderten Blick auf mein Leben."

Nichts davon sei abgeschlossen, "sondern wirkt weiter, in mir und rund um meinen Platz in diesem Leben". Sie nehme die Tage nun, "wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen". Dabei kann sie offenbar auf zahlreiche Unterstützung zählen: "Getragen von meiner Familie, meinem Team und Zuversicht. Nichts ist wie es war, aber alles in Bewegung."

Diese Stars sind in der 13. Staffel dabei

Am 14. April startete die 13. Staffel der beliebten Musiksendung, in der Gastgeber Johannes Oerding wieder bekannte Künstlerinnen und Künstler begrüßt. Neben Alina Süggeler sind Giovanni Zarrella, Mark Forster, Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Der Graf von "Unheilig" und Tream dabei. Als Special Guest für einen Abend bringen Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions ihre größten Hits mit (19. Mai).