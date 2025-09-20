Nach Royal-Treffen in London: Prinz Harry und Prinz William: Gibt es eine baldige Versöhnung?

Wird es nach dem Tee mit Papa Charles für Prinz Harry eine Versöhnung mit seinem Bruder William geben? Ein Freund des Prinzen glaubt, dass sie sich schon bald in den Armen liegen könnten.
Steht der Royal-Eiszeit das baldige Ende bevor? Seit Jahren gilt die Beziehung von Prinz Harry (41) zu seinem Vater und Bruder als unterkühlt bis zerrüttet. Nach einem Treffen des Prinzen mit König Charles III. (76) wird zumindest darauf gehofft, dass auch Harry und Prinz William (43) sich wieder annähern könnten. Ein Freund von Harry ist der Ansicht, dass das schon sehr bald geschehen könnte.