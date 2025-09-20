Nach Royal-Treffen in London: Prinz Harry und Prinz William: Gibt es eine baldige Versöhnung?

Wird es nach dem Tee mit Papa Charles für Prinz Harry eine Versöhnung mit seinem Bruder William geben? Ein Freund des Prinzen glaubt, dass sie sich schon bald in den Armen liegen könnten.

Steht der Royal-Eiszeit das baldige Ende bevor? Seit Jahren gilt die Beziehung von Prinz Harry (41) zu seinem Vater und Bruder als unterkühlt bis zerrüttet. Nach einem Treffen des Prinzen mit König Charles III. (76) wird zumindest darauf gehofft, dass auch Harry und Prinz William (43) sich wieder annähern könnten. Ein Freund von Harry ist der Ansicht, dass das schon sehr bald geschehen könnte.

Prinz Harry: Auf einen Tee mit seinem Vater Vor einigen Tagen hatte Prinz Harry erstmals seit mehr als einem Jahr seinen Vater Charles wieder persönlich getroffen. Der 41-Jährige, der mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie den beiden Kindern des Paares in Kalifornien lebt, war nach London gereist. Laut des Palastes haben Harry und der König sich für rund 50 Minuten gesehen und im Privaten einen Tee getrunken. Medienberichten zufolge soll Harry nach dem Treffen, das als erster Schritt zu einer Verbesserung des Verhältnisses gilt, gut gelaunt gewirkt haben.

Die Beziehungen zwischen Harry und Charles sowie zu seinem Bruder gelten als angespannt, nachdem die Sussexes sich gegenüber dem Königshaus in den vergangenen Jahren mehrfach kritisch geäußert hatten. In seiner Autobiografie "Spare" (dt. "Reserve"), in Interviews und auch in einer Netflix-Doku sprachen sie über die Royals. Charles soll laut zahlreicher Spekulationen immer noch besser auf Harry zu sprechen sein als William.

Freund glaubt an Umarmung der Brüder

Alex Rayner, der als ein Freund von Harry gilt, scheint der Auffassung zu sein, dass die Brüder wieder zueinander finden werden - und das schon sehr bald. "Sobald sich die Gelegenheit bietet, werden wir eine wunderbare Umarmung zwischen den beiden Brüdern sehen", habe er der "Daily Mail" erklärt. Er hoffe, dass dies schon in den kommenden Monaten geschehe, "und wenn nicht bis Ende des Jahres, dann im nächsten. Sie werden sich in nicht allzu ferner Zukunft umarmen."

Prinz Harry hatte im Mai im Gespräch mit der BBC erklärt, dass er sich eine Versöhnung mit seiner Familie wünscht. Mit manchen Familienmitglied habe es "so viele Meinungsverschiedenheiten gegeben", sagte er. Natürlich würden einige aus der Familie ihm "niemals vergeben, ein Buch geschrieben zu haben", aber es ergebe "keinen Sinn, weiter zu kämpfen, das Leben ist kostbar".