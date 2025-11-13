Nach Rosenheim-Cops: Neue Hauptrolle für Marisa Burger

Nach einem Vierteljahrhundert bei den "Rosenheim-Cops" wagt Marisa Burger den Neuanfang. Die Schauspielerin hat bereits eine Hauptrolle sicher: Im Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" wird sie ab Februar 2026 in Hamburg auf der Bühne stehen. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht.
Der legendäre Ausspruch "Es gabat a Leich" wird bald verstummen - zumindest aus ihrem Mund. Denn nach 25 Jahren und 25 Staffeln verlässt Marisa Burger (52) die ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Doch die Schauspielerin hat bereits konkrete Pläne für ihre berufliche Zukunft - und die führen sie zurück zu ihren künstlerischen Wurzeln.