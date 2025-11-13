Nach Rosenheim-Cops: Neue Hauptrolle für Marisa Burger

Nach einem Vierteljahrhundert bei den "Rosenheim-Cops" wagt Marisa Burger den Neuanfang. Die Schauspielerin hat bereits eine Hauptrolle sicher: Im Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" wird sie ab Februar 2026 in Hamburg auf der Bühne stehen. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht.

Der legendäre Ausspruch "Es gabat a Leich" wird bald verstummen - zumindest aus ihrem Mund. Denn nach 25 Jahren und 25 Staffeln verlässt Marisa Burger (52) die ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Doch die Schauspielerin hat bereits konkrete Pläne für ihre berufliche Zukunft - und die führen sie zurück zu ihren künstlerischen Wurzeln.

Der "Abendzeitung München" gab Burger im Rahmen der Veranstaltungsreihe "AZ-Sofa" im Deutschen Theater in München einen exklusiven Einblick in ihre Karrierepläne. Elegant in Schwarz gekleidet und mit nach hinten gegelten Haaren präsentierte sie sich am Mittwochabend deutlich anders als ihre TV-Kultfigur Miriam Stockl in ihren bunten Looks.

Die schwere Entscheidung zum Ausstieg

Der Abschied von der Serie, in der sie seit der ersten Folge im Jahr 2002 die Polizeisekretärin des Rosenheimer Reviers verkörperte, kam nicht über Nacht. Burger verließ die Produktion nach Abschluss der Dreharbeiten für die 25. Staffel auf eigenen Wunsch, wie das ZDF im Frühjahr mitteilte. Die Entscheidung sei ihr alles andere als leichtgefallen, wie die gebürtige Altöttingerin auf dem AZ-Sofa verriet.

"Ich habe sehr lange mit meinem Ehemann darüber gesprochen", erzählte sie laut der Tageszeitung. Nachdem der Ausstieg beschlossene Sache war, plagten sie durchaus Zukunftssorgen. Schließlich gab sie eine durchgehende TV-Rolle mit solidem Einkommen auf - eine Sicherheit, die nicht selbstverständlich ist im Schauspielgeschäft.

Rückkehr zur großen Leidenschaft

Doch diese Ängste sollten sich schnell als unbegründet erweisen. Bereits am Mittwochabend konnte Burger verkünden, dass sie einen neuen Job an Land gezogen hat. "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen", sagte sie auf der Bühne des Barocksaals. "Und das hat auch geklappt."

Die neue Rolle führt die Schauspielerin allerdings weg von München. "Ich geh jetzt erstmal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus", verkündete sie. Dort wird sie in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" neben Jan Sosniok (57) die Hauptrolle übernehmen, wie die "AZ" berichtet. Die Proben starten bereits in den kommenden Wochen in Berlin, die Premiere ist für den 27. Februar 2026 in Hamburg angesetzt. Bis zum 12. April 2026 wird die 52-Jährige dann regelmäßig auf der Bühne statt vor der Kamera zu sehen sein.

Das Ende einer Ära

Mit Burger verlässt ein weiteres Urgestein die beliebte Krimiserie. Besonders schmerzhaft war für die Fans bereits der Verlust von Joseph Hannesschläger, der von 2002 bis zu seinem Tod am 20. Januar 2020 als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer begeisterte.

Das ZDF verabschiedete sich mit warmen Worten von seiner langjährigen Darstellerin: "Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war. Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute", teilte der Sender mit.

So geht es in der Serie weiter

Wie genau Marisa Burgers Figur aus der Serie aussteigen wird und wann genau ihr letzter Auftritt erfolgt, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch bereits, wie es im Rosenheimer Polizeisekretariat ohne Frau Stockl weitergeht: Pförtnerin Christin Lange, gespielt von Sarah Thonig (33), wechselt ab der 26. Staffel inspektionsintern den Job.

"Wir freuen uns, Sarah Thonig ab der 26. Staffel in einer neuen Funktion zu sehen: Ihre Figur Christin Lange wechselt vom Empfang an den Schreibtisch im Polizeisekretariat", hatte das ZDF bereits im August mitgeteilt. Die 33-jährige Münchnerin sei "seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen". Die verantwortliche Redaktion ergänzte: "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Die 25. Staffel mit Marisa Burger läuft aktuell noch im ZDF. Die Jubiläumsstaffel startete am 7. Oktober und umfasst insgesamt 21 neue Episoden, die wie gewohnt dienstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt werden.