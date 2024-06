Nach Restaurant-Einsturz auf Mallorca: Betreiber von eingestürztem Ballermann-Lokal festgenommen

1 Auf Mallorca war vor einem Monat ein Restaurant eingestürzt – vier Urlauber starben dabei. (Archivbild) Foto: dpa/Clara Margais

Die Tragödie erschütterte Mallorca: Beim Einsturz eines Restaurants starben vor einem guten Monat am Ballermann vier Menschen, darunter zwei deutsche Urlauberinnen. Jetzt gibt es eine Festnahme.











Der Betreiber des am Ballermann auf Mallorca vor einem guten Monat eingestürzten Restaurants ist festgenommen worden. Dem Mann werde grob fahrlässige Tötung in vier Fällen sowie grob fahrlässige schwere Körperverletzung in sechs Fällen zur Last gelegt, teilte die spanische Nationalpolizei am Mittwoch in Palma mit. Bei dem Unglück auf der spanischen Mittelmeerinsel waren am Abend des 23. Mai vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Urlauberinnen aus Deutschland. Eine der beiden Frauen stammt aus dem Saarland. Außerdem hatte es zahlreiche Verletzte gegeben.