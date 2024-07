Nach Residenz in Las Vegas: Verplappert! Kylie Minogue plaudert Tour-Plan durch Australien aus

1 Kylie Minogue will wieder unterwegs sein. Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Verplappert im Radio: Nach einer Konzertreihe in Las Vegas plant Kylie Minogue nun eine Tour in ihrer Heimat Australien. Dabei wird es sich um ihre erste Konzertreihe in Down Under seit fünf Jahren handeln.











Ihre Konzertreihe in Las Vegas ist im Mai 2024 nach einem halben Jahr und 20 Auftritten zu Ende gegangen. Nun will Kylie Minogue (56) wieder auf Tour gehen. Dies verriet die Australierin in einem Radiointerview mit dem Sender Fox aus Melbourne. Dort stellte ihr das Moderationsteam die Frage, ob sie bald wieder durch ihre Heimat touren würde. "Ich möchte Ja sagen" war ihre Reaktion. "Ja. Die Antwort ist ja", bekräftigte sie dann. Sie sei gerade dabei, die Details zu klären.