Nach religiösem Post ihres Mannes: Hailey Bieber glänzt in blauem Kleid bei Award

Während ihr Ehemann Justin Bieber gegen "neidische Hater" wettert, sorgt Hailey Bieber für positive Schlagzeilen: Bei den "Daily Front Row's Fashion Awards" in Los Angeles überzeugte die Unternehmerin in einem eleganten blauen Kleid.

Während ihr Ehemann Justin Bieber (31) in den sozialen Medien gegen seine Kritiker wettert, ließ Hailey Bieber (28) ihre Mode für sich sprechen. Die Gründerin der Kosmetikmarke Rhode begeisterte bei den "Daily Front Row's Ninth Annual Fashion Awards" in Los Angeles mit einem atemberaubenden Auftritt.

In einem schulterfreien blauen Samtkleid mit gewagtem Beinschlitz, der ihre trainierten Beine perfekt zur Geltung brachte, zog die 28-Jährige alle Blicke auf sich. Zu dem eleganten Look kombinierte sie schwarze Pumps und wenig Schmuck, am auffälligsten war ihr 1,5 Millionen Pfund teurer Verlobungsring.

Auszeichnung als Beauty-Innovatorin des Jahres

Ein besonderer Moment des Abends war die Verleihung des Preises für die "Beauty-Innovatorin des Jahres" an Hailey Bieber. Gut gelaunt nahm die Unternehmerin die Auszeichnung entgegen und hielt eine Dankesrede, bevor sie den Abend feierte. Bei der mit Stars gespickten Veranstaltung war sie in prominenter Gesellschaft von Lizzo, Adriana Lima, Brooks Nader und Tyra Banks.

Der glamouröse Auftritt fand nur kurz nach einem emotionalen Instagram-Post ihres Ehemanns Justin Bieber statt. Der Sänger hatte am Freitag in einer Instagram-Story gegen seine Kritiker ausgeteilt. "Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ehrlich, wenn ich ihr wäre, wäre es schwer, nicht neidisch zu sein, wenn ich Hailey und mich sehe, wie wir durchdrehen", schrieb er.

Weiter führte er laut "Mail Online" aus: "Es liegt wirklich an uns, und es ist verständlich, warum Leute es nicht ertragen können. Ich mache ihnen keinen Vorwurf." Mit Hailey und ihm könne man unmöglich mithalten.

Privates Glück und gesundheitliche Herausforderungen

Justin und Hailey Bieber, die seit 2018 Jahren verheiratet sind, durften sich vor sieben Monaten über Familienzuwachs freuen. Am 22. August erblickte Sohn Jack Blues Bieber das Licht der Welt. Zuvor hatten sie im Mai auf Hawaii ihr Eheversprechen erneuert.

Das Paar kennt sich bereits seit 2009, als sie sich hinter den Kulissen der "Today Show" kennenlernten. Ihre On-Off-Beziehung begann 2015, bevor sie 2018 - drei Monate nach Justins Trennung von Selena Gomez - wieder zusammenfanden.

Während Justin in seinem Post von spiritueller Reflexion und persönlichem Wachstum sprach, teilte Hailey kürzlich ein gesundheitliches Update. In ihrer Instagram-Story offenbarte die Unternehmerin, dass sie aktuell mit zwei Eierstockzysten zu kämpfen hat - ein Gesundheitsproblem, das bei ihr bereits in der Vergangenheit aufgetreten war. "Wenn ihr mit Eierstockzysten zu tun habt, bin ich bei euch", schrieb sie mitfühlend zu einem Bild, das sie besorgt auf einem Sofa liegend zeigt.