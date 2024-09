1 Die Gefängnisse in Großbritannien sind nach den rechtsradikalen Krawallen im Sommer überfüllt. (Archivbild) Foto: dpa/Yui Mok

Die britischen Knäste platzen aus allen Nähten. Nach den rechtsradikalen Krawallen kamen zuletzt viele Häftlinge hinzu. Nun soll Platz geschaffen werden.











Um Platz in den überfüllten Gefängnissen zu schaffen, kommen in Großbritannien insgesamt 1.700 Häftlinge vorzeitig frei. Ansonsten drohe „ungehemmte Kriminalität“, weil Polizei und Gerichte niemanden einsperren könnten, begründete die Regierung in London den Schritt. In den Haftanstalten gibt es derzeit kaum noch freie Plätze.