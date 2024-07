Nach Reality Queens und eigener Doku: Jetzt auch noch Dschungel-Comeback: Daniela Büchner ist in aller Munde

Daniela Büchner ist aktuell viel beschäftigt. Die Reality-TV-Bekanntheit ist dieses Jahr in diversen Formaten zu sehen, denn sie bekommt nicht nur ihre eigene Dokusoap, sondern will sich im Legenden-Dschungelcamp auch von einer neuen Seite zeigen.

Daniela Büchner (46) kann sich vor Aufträgen aktuell nicht retten. Das Jahr ist gerade einmal zur Hälfte rum und die Reality-TV-Bekanntheit war schon in mehreren Formaten zu sehen. In der zweiten Jahreshälfte bekommt ihre Karriere mit ihrer Rückkehr ins Dschungelcamp und einer eigenen Realityshow aber sogar noch mal neuen Aufwind.

Karrierestart als Powerpaar

Die gelernte Friseurin wurde 2015 an der Seite ihres Mannes, dem Schlagersänger Jens Büchner (1969-2018), in "Goodbye Deutschland!" bekannt. Jahrelang ließ sich das Paar mit seinen Kindern bei seinem neuen Leben auf Mallorca begleiten. Gemeinsam zogen sie 2018 auch ins "Sommerhaus der Stars" und etablierten sich als festes TV-Powerpaar.

Seit Jens Büchners Tod 2018 tummelt sich seine Witwe alleine durch diverse Fernsehformate. 2020 begab sie sich zu Ehren ihres an Krebs verstorbenen Mannes zum ersten Mal ins Dschungelcamp. Dort wurde sie Dritte und hält aktuell mit einer Anzahl von zwölf den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen jemals. Es folgten weitere Formate rund um den australischen Busch, etwa "Promi Big Brother, "Das perfekte Promi-Dinner" und "Das große Promi-Büßen".

Bereits zwei Formate in 2024

2024 war die fünffache Mutter, die sich mit 337.000 Followern auf Instagram inzwischen auch einen Namen als Influencerin gemacht hat, gleich in zwei Formaten zu sehen. Bei "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" konnte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina Karabas (25) und anderen Reality-Damen bei einer Tour durch Suriname weitere Dschungel-Erfahrungen sammeln.

In "The 50" traf sie in einem Schloss in Frankreich auf 49 andere Realitystars - unter ihnen auch Giulia Siegel (49), mit der sie sich eng anfreundete. Im Allstar-Dschungelcamp werden die beiden sich am Lagerfeuer als Konkurrentinnen gegenübersitzen.

Eigene Reality-Sendung noch dieses Jahr

Damit aber nicht genug, denn bald wird man noch privatere Einblicke von Danni Büchner bekommen. Die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Reality-Dokusoap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" sind bereits im vollen Gange. Insgesamt vier Folgen wurden von RTLzwei angekündigt, in denen die alleinerziehende Mutter und ihre Kinder in ihrem Alltag begleitet werden.

Für Büchner ist ihre erste eigene Show aufregend. "Bei uns ist immer etwas los - meine Fans wissen das und haben jetzt bei RTLzwei die wunderbare Möglichkeit, mich und meine Familie zu begleiten", schwärmte sie gegenüber dem Sender. Wann die Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.

Große Pläne für den Legenden-Dschungel

Als nächstes großes Projekt zieht Daniela Büchner aber erst mal ab dem 16. August ins Allstar-Dschungelcamp ein. Für "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (ab 15. August auch auf RTL+) hat sie sich große Ziele gesetzt. Sie will die zweite Chance auf die Krone nutzen, um allen zu zeigen, wie sie sich in den letzten vier Jahren "weiterentwickelt" habe.

"Ich denke, dass jetzt eine ganz andere Danni in dem Camp der Legenden dabei sein wird, die zeigen wird, wie sie wirklich ist. Ich existiere als Danni, nicht nur als 'Witwe von...'. Ich trage mehr Positives in mir, mehr Mut, mehr Willen und mehr Stärke", zitiert sie RTL in der Pressemitteilung. Zumindest ihre TV-Erfahrung konnte sie seit 2020 ja definitiv ausbauen.