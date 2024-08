Nach Reaktion von Ralf Schumacher: Rosenkrieg: Auch Cora Schumacher veröffentlicht privaten Chat-Verlauf

Ralf Schumacher (49) und seine ehemalige Ehefrau Cora Schumacher (47) liefern sich weiter einen erbitterten Rosenkrieg der etwas anderen Art. Nachdem der Rennfahrer am 16. August einen Chatverlauf zwischen ihm, seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne und Cora Schumacher veröffentlicht hatte, der zeigen sollte, dass seine Exfrau sehr wohl und entgegen ihrer eigenen Behauptung von der Liebe der beiden wusste, hat nun auch Cora Schumacher nachgezogen. Auf Instagram teilte die 47-Jährige ihrerseits private Nachrichten, die laut Informationen der "Bild"-Zeitung vom 17. April 2023 stammen sollen.

Cora Schumacher: "Ich fühle mich genötigt, diesen Schritt zu gehen"

Zu ihrem Post schreibt Schumacher, ihr Ex-Mann versuche, sie "zu diskreditieren und als Lügnerin darzustellen". Deswegen fühle sie sich "genötigt, diesen Schritt zu gehen". Mit Bezug auf den von Ralf Schumacher veröffentlichten Chat-Verlauf behauptet sie, sie habe "lediglich versucht, wenigstens von IHM [Etienne] die Wahrheit zu erfahren". Cora Schumacher hatte das Paar in dem von Ralf geteilten Gespräch gefragt, ob sie verheiratet seien.

Aufgrund von Ralf Schumachers Veröffentlichung eines privaten Gesprächs habe sie "eine Welle von Hass und Verleumdungen im Netz" erleiden müssen. "Mir werden Dinge unterstellt, die jeglicher Wahrheit entbehren", schreibt sie weiter auf Instagram. Und: "Ich habe nie gelogen!"

Aus all den genannten Gründen geht Cora Schumacher nach eigener Aussage den Schritt, ebenfalls einen Privat-Chat öffentlich zu machen. In dem Gespräch fragt sie Ex-Mann Ralf, warum Étienne "die ganze Zeit da" sei. Der antwortet: "Ja, ist immer bei mir. Assistent und 24/7 für alles zuständig."

Andauernder Streit nach Coming-out

Ganz offenbar ist es hier Cora Schumachers Ziel, zu zeigen, dass Ralf Schumacher zumindest zu jenem Zeitpunkt im April 2023 nicht die ganze Wahrheit über seine Beziehung zu Étienne gesagt haben soll. Denn im April letzten Jahres soll Ralf Schumacher bereits mit seinem momentanen Partner liiert gewesen sein.

Cora Schumacher hatte unlängst in einem "Spiegel"-Interview behauptet, dass sie erst durch das öffentliche Coming-out erfahren habe, dass Ralf mit Étienne liiert sei. Daraufhin präsentierte Ralf Schumacher auf Instagram einen WhatsApp-Chatverlauf aus dem vergangenen Jahr, in dem Cora Étienne gratulierte, weil sie wohl dachte, die beiden hätten geheiratet.

"Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September (Anfang Oktober) 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch, wie ihr dieser Nachricht an Étienne persönlich entnehmen könnt. Ich finde es schade für Étienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet. Wir beide möchten doch einfach nur unsere Ruhe haben", schrieb Ralf Schumacher dazu.

Cora Schumacher antwortete darauf mit einem erbitterten: "Wie erbärmlich muss ein Mensch sein, um rechtswidrig private WhatsApp-Nachrichten zu veröffentlichen, um die Wahrheit zu verschleiern."