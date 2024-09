Nach Razzia in Bad Cannstatt: Drogenlieferant und Räuber verhaftet

1 Festnahme an der A 8, anschließend kam der 36-Jährige in Untersuchungshaft. Foto: imago/Pressedienst Nord/Björn Hake

In Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel in der Neckarvorstadt vermeldet die Polizei den nächsten Ermittlungserfolg: Auf einem Parkplatz an der A 8 konnte ein 36-Jähriger festgenommen werden, dessen Spur auch in die Duisburger Straße führt.











Nach der Razzia in der Cannstatter Neckarvorstadt ist der Polizei am Donnerstag offenbar der nächste Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn 8 haben Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der wohl als Rauschgiftlieferant tätig war.