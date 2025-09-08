Nach Rauswurf von Erik ten Hag: Berichte: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand wird laut Medienberichten neuer Trainer von Bayer Leverkusen. Der 53-Jährige folgt auf Erik ten Hag, der Anfang September entlassen wurde.
Ein Däne als neuer Hoffnungsträger: Kasper Hjulmand tritt bei Bayer Leverkusen die Nachfolge von Erik ten Hag an. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, haben die Rheinländer „eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit“ mit dem 53-Jährigen erzielt. Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben und am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt geben.