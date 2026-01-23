Nach Rausschmiss in Windsor: Exil in der Wüste? Andrew könnte in dieses arabische Land ziehen

Dieses Wochenende muss Andrew Mountbatten-Windsor die Royal Lodge in Windsor räumen. Langfristig könnte es den wegen seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein in Ungnade gefallenen Royal wohl ins Auslands-Exil ziehen.

Andrew Mountbatten-Windsor (65) steht möglicherweise nicht nur kurz vor dem Abschied von seinem Zuhause in Windsor, sondern könnte Großbritannien offenbar endgültig verlassen. Laut dem Royal-Biografen Andrew Lownie verdichten sich die Hinweise, dass der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles III. (77) seinen Wohnsitz nach Bahrain verlegen wird.

Lownie, Autor der Andrew-Biografie "Entitled", sieht in dem Inselstaat im Persischen Golf den perfekten Rückzugsort für den ehemaligen Herzog von York. "Dort ist er fernab der britischen Presse ... und es ist schön sonnig", erklärte Lownie gegenüber "Page Six". Im Nahen Osten würde Andrew auf einen Leidensgenossen treffen: Der ehemalige spanische König Juan Carlos I. (88) lebt nach Finanz- und Korruptionsskandalen nicht weit weg im Exil in Abu Dhabi.

Die Wahl Bahrains kommt nicht von ungefähr: Andrew pflegt seit Jahren enge geschäftliche und freundschaftliche Beziehungen zum dortigen Königshaus. In der Region könnte er zudem jene Anerkennung erhalten, die ihm in seiner Heimat nach den Verwicklungen im Epstein-Skandal und dem Entzug seiner Titel endgültig verwehrt bleibt.

Andrew und Fergie müssen dieses Wochenende ausziehen

Berichten zufolge müssen Andrew und seine Ex-Ehefrau Sarah Ferguson (66) ihr langjähriges Zuhause, die 30 Zimmer umfassende Royal Lodge im Windsor Great Park schon in wenigen Tagen, nämlich bis zum 25. Januar, verlassen.

Zunächst soll Andrew laut der "Times" vermutlich in eine bescheidenere Unterkunft auf dem Anwesen Sandringham ziehen. Das dortige Haus "Marsh Farm" wird derzeit renoviert und massiv gesichert, ist aber laut Insidern deutlich kleiner und weniger luxuriös als sein bisheriger Wohnsitz in Windsor.

Ein Grund für die Eile beim Umzug könnte die langfristige Sicherung von Andrews Zukunft sein. Biograf Lownie behauptet, Andrew habe "Garantien" erhalten, dass er nicht "vor den Bus geworfen wird", sobald Prinz William (43) den Thron besteigt.

William gilt als schärfster Kritiker seines Onkels und soll laut Berichten jeden Versuch Andrews, in den Schoß der Familie zurückzukehren, kategorisch ablehnen. Ein diskretes Leben im Ausland könnte für beide Seiten die einzige akzeptable Lösung sein.