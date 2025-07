Nach Raserunfall: 300 Meter vom Unfallort: Stadt stellt Blitzer in der Schwieberdinger Straße auf

Der Tod zweier junger Frauen im März, die mutmaßlich durch ein illegales Straßenrennen in der Ludwigsburger Weststadt ums Leben kamen, hat die Menschen tief bewegt. Nun soll an der Kreuzung Schwieberdinger Straße-Gänsfußalle eine kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage installiert werden. Die Stadt kommt damit Forderungen von Angehörigen und dem Bürgerverein Weststadt und Pflugfelden nach. Letzterer hatte die Straße als Rennstrecke bezeichnet und von Poser-Wettbewerben gesprochen.

Nun sollen rund 300 Meter von der Unfallstelle entfernt nicht nur Autofahrer geblitzt werden, die zu schnell unterwegs sind – sondern auch diejenigen erfasst werden, die über Rot fahren. Die Geschwindigkeitsmessung soll „insbesondere in den Abend- sowie Nachtstunden Autoraser abschrecken und bestenfalls dahingehend disziplinieren, dies zu unterlassen“, heißt es von Seiten der Stadt.

Stadt will diesen Sommer Tempo 40 einführen

Über die Schwieberdinger Straße führt an dieser Stelle außerdem ein Schulweg. Laut Stadtverwaltung gab es bereits vor dem Unfall Überlegungen, deshalb an dieser Stelle einen Blitzer zu installieren. Der Tod der zwei Frauen habe jedoch den Ausschlag gegeben, das Vorhaben vorzuziehen. Zusätzlich plant die Stadt eine weitere Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit: Der Antrag auf Tempo 40 in der Schwieberdinger Straße wird derzeit geprüft.

Drei Wochen nach dem Tod zweier Frauen, die in der Schwieberdinger Straße von einem zu schnell fahrenden Auto angefahren wurden, stellte die Polizei vorübergehend einen Radarblitzer auf. Foto: Simon Granville

In den vergangenen Monaten hatte die Stadt zudem versucht, mit stationären und mobilen Blitzern die Lage zu entschärfen. Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf 122 000 Euro. Hinzu kommen die Anschlusskosten der Stadtwerke in geschätzter Höhe von 25 000 Euro sowie laufende Kosten für Service, Verschleißteile und Eichung. Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel kann es durch die Beschaffung der Anlage dazu kommen, dass kaputte Blitzer an anderer Stelle bis auf Weiteres außer Betrieb genommen werden müssten.

Die Stadträte im Mobilitäts- und Umweltausschuss stimmten einstimmig für die Beschaffung der Anlage. Schlussendlich darüber abstimmen wird der Gemeinderat am 30. Juli – das Ja des Gemeinderats gilt als sicher.