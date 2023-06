Nach Randale in Stuttgart

Stuttgart - Keine Arbeitsgruppen, die sich jahrelang mit einem Thema beschäftigen, sondern schnelle Entscheidungen – so soll die Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land und der Stadt Stuttgart künftig Ausschreitungen wie vor zwei Wochen in der Innenstadt mit Randale, Plünderungen und tätlichen Angriffen verhindern. Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) haben am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt.