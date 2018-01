Nach Vorfall im Fernbus Randalierer stirbt in Polizei-Gewahrsam durch Vergiftung

Von red/dpa 04. Januar 2018 - 20:20 Uhr

Die Beamten nahmen einen 37-Jährigen fest, der auf der Autobahn 52 in Essen einem Fernbusfahrer mehrfach ins Lenkrad gegriffen hatte. Foto: dpa

Ein Fahrgast greift einem Fernbusfahrer auf der Autobahn mehrfach ins Lenkrad. Die Polizei greift ein. In Gewahrsam kollabiert der Mann und stirbt.

Essen/Bochum - Ein offenbar unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehender Randalierer ist in Essen im Polizeigewahrsam gestorben. Eine Obduktion deute darauf hin, dass der 37-Jährige an einer „Vergiftung durch bislang unbekannte Substanzen“ gestorben sei, teilte die Polizei mit. Hinweise auf Gewalteinwirkungen seien nach Angaben der Behörden nicht gefunden worden. „Es gibt Anlass zu der Vermutung, dass Alkohol oder Drogen eine Rolle gespielt haben“, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Bochumer Polizei.

Der 37-jährige Deutsche hatte nach Angaben der Polizei auf der Autobahn 52 in Essen einem Fernbusfahrer mehrfach ins Lenkrad gegriffen. Er habe schon einige Stunden im Bus gesessen, sei aber bis dahin unauffällig geblieben, hieß es. Der Fahrer konnte den sonst leeren Bus noch an einer Ausfahrt von der Autobahn lenken und die Polizei rufen. Die Beamten nahmen den Mann trotz Widerstands fest. Im Polizeipräsidium Essen sei er in einer videoüberwachten Zelle kollabiert und habe nicht mehr wiederbelebt werden können, sagte der Polizeisprecher.