Nach Raketeneinschlag auf der Krim: Russland droht USA mit „Konsequenzen“

1 Russische Flugabwehr auf der Krim. Foto: dpa

Russland hat den USA mit „Konsequenzen“ gedroht und die US-Botschafterin in Moskau einbestellt. Hintergrund ist ein mutmaßlicher ukrainischer Raketenangriff auf die Krim.











Nach einem mutmaßlichen ukrainischen Raketenangriff auf die annektierte Krim-Halbinsel hat Russland den USA mit „Konsequenzen“ gedroht und die US-Botschafterin in Moskau einbestellt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warf der US-Regierung am Montag vor, sie „töte russische Kinder“, nachdem am Vortag beim Einschlag einer Rakete auf der Krim nach russischen Angaben zwei Kinder und zwei Erwachsene getötet worden waren. Das russische Verteidigungsministerium hatte Washington bereits am Sonntag beschuldigt, die Rakete an die Ukraine geliefert zu haben.