Nach Quali-Fehlstart der DFB-Elf: Nagelsmann-Team fliegt aus Top Ten

Die Nationalmannschaft rutscht nach der Niederlage in der Slowakei auf Platz zwölf der Weltrangliste ab. Was das für die Gruppenauslosung und mögliche Gegner bei der WM bedeutet.
Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation ist die Fußball-Nationalmannschaft in der für die Gruppenauslosung maßgeblichen Weltrangliste abgerutscht. In dem von der FIFA veröffentlichten September-Ranking liegt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 1704,27 Punkten nur noch auf dem zwölften Platz. Kroatien (1714,20 Punkte), Italien (1710,06) und Marokko (1706,27) zogen durch jeweils zwei Siege am deutschen Team vorbei.