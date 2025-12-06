Nach Prozessauftakt: Mordprozesse sind für Angehörige schwer nachvollziehbar – Und das ist gut so

Im Raserprozess prallen Emotionen auf strenge Rechtslogik. Vergleiche mit früheren Fällen zeigen: Mord ist juristisch schwer zu fassen und Richter urteilen anders, als viele erwarten.

Der Prozessauftakt zum mutmaßlichen Rasermord brachte zwar kaum neue Erkenntnisse, zeigte aber deutlich, wie emotional dieser Fall ist. Noch bevor im Saal das erste Wort gesprochen wurde, erinnerte der Onkel der verstorbenen Merve in einem Facebook-Post an sie. Zahlreiche Kommentare forderten die Höchststrafe, andere beklagten, dass zu oft zu milde geurteilt werde. Diese Erwartungshaltung begleitet den neuen Prozess – und sie prallt auf die Realität der Justiz. Das zeigen auch andere Verbrechen aus dem Kreis Ludwigsburg der vergangenen Jahre.

1. Mord an Tabitha in Asperg Der Fall Tabitha war einer der wenigen, der tatsächlich mit der Höchststrafe endete. 2023 verurteilte das Landgericht den 37-Jährigen zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass er aus niedrigen Beweggründen handelte – getragen von der krankhaften Vorstellung, die junge Frau „gehöre“ ihm. Das eindeutige Motiv und die Brutalität machten es möglich, das Mordmerkmal tragfähig zu begründen. Ein Lehrbeispiel dafür, wie klar die Linie manchmal sein kann.

2. Mord an Feuerwehrfrau in Marbach

Auch in Marbach war die Beweislage für das Gericht eindeutig: Der damals 29-Jährige tötete seine Frau, die sich trennen wollte, und versuchte die Tat anschließend durch ein Feuer im Keller zu verschleiern. Vorsatz, Nachbereitung, der Versuch der Täuschung – diese Kombination wog schwer. Das Urteil lautete 14 Jahre Haft wegen Mordes.

3. Totschlag an Lukas in Asperg

Wesentlich komplexer war die Entscheidung im Fall des jungen Mannes, der 2024 in Asperg getötet wurde. Der 21-jährige Schütze gab in einer eskalierenden Auseinandersetzung 21 Schüsse ab. Zwei trafen den 18-Jährigen Lukas tödlich. Doch trotz der dramatischen Umstände sah das Gericht keinen Mord. Es stellte weder einen Plan noch ein spezifisches Mordmerkmal fest. Der Angeklagte wurde nach Jugendstrafrecht wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Lukas musste wegen „Kindergarten-Scheiß“ sterben, sagte der Richter.

4. Totschlag an Mutter aus Remseck

Für Aufsehen sorgte vor wenigen Wochen das milde Urteil gegen einen Remsecker, der seine Frau am frühen Morgen mit etlichen Messerstichen getötet hatte. Ähnlich wie im Marbacher Fall wollte sich die Frau trennen, der Mann kam damit offensichtlich nicht zurecht. Anders als In Marbach sah es das Gericht als bewiesen an, dass es sich um einen „plötzlichen aggressiven Impulsdurchbruch“ gehandelt habe. Außerdem hatte sich der Mann nicht auf die Tat vorbereitet und nichts getan, um die Tat zu verschleiern. Das Urteil: Sieben Jahre Haft.

Und genau hier wird es für einige Beobachter paradox: Dass ein Mann, der seine Frau erstochen hat, mit der Begründung Totschlag verurteilt wird, während ein mutmaßliches Rennen mit Todesfolge juristisch als Mord bewertet werden kann, ist nicht für jeden nachvollziehber – muss es aber auch nicht. Die Justiz hat keine Automatismen, die Einzelfallbetrachtung ist das Herzstück des deutschen Strafrechts. Es geht darum, ob ein Motiv „niedrig“ ist und Täter planvoll handeln.

Das Gerichte kann keine Emotionen zulassen und fällt teils schmerzhafte Urteile, die für Angehörige schwer auszuhalten sind – und für die Gesellschaft schwer zu verstehen. Wichtig ist: Verständnis für Betroffene und Vertrauen in Richter schließen sich nicht aus. Im Gegenteil – erst beides zusammen macht Gerechtigkeit möglich.