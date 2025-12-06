Nach Prozessauftakt: Mordprozesse sind für Angehörige schwer nachvollziehbar – Und das ist gut so

Im Raserprozess prallen Emotionen auf strenge Rechtslogik. Vergleiche mit früheren Fällen zeigen: Mord ist juristisch schwer zu fassen und Richter urteilen anders, als viele erwarten.
Der Prozessauftakt zum mutmaßlichen Rasermord brachte zwar kaum neue Erkenntnisse, zeigte aber deutlich, wie emotional dieser Fall ist. Noch bevor im Saal das erste Wort gesprochen wurde, erinnerte der Onkel der verstorbenen Merve in einem Facebook-Post an sie. Zahlreiche Kommentare forderten die Höchststrafe, andere beklagten, dass zu oft zu milde geurteilt werde. Diese Erwartungshaltung begleitet den neuen Prozess – und sie prallt auf die Realität der Justiz. Das zeigen auch andere Verbrechen aus dem Kreis Ludwigsburg der vergangenen Jahre.