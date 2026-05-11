In einem Haus voller Müll entdeckt die spanische Polizei drei verwahrloste Kinder. Wie die deutschen Eltern ihr Verhalten erklärten – und wie die Justiz nun urteilt.
Oviedo - Berge von Müll, Exkremente auf dem Boden und drei kleine Kinder, die jahrelang kaum Kontakt zur Außenwelt gehabt haben sollen: Als die Polizei im April 2025 ein Haus am Stadtrand von Oviedo im Norden Spaniens betrat, waren selbst erfahrene Ermittler erschüttert. Der Einsatzleiter sprach von einem "Horrorhaus". "Eine solche Situation hatten wir hier in Oviedo noch nie", erzählte er damals sichtlich mitgenommen vor Journalisten.