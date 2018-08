Nach Instagram-Post von Emre Mor Wie viel Swag steckt in den Profis des VfB Stuttgart?

Von jor 21. August 2018 - 16:02 Uhr

Modisch immer 1a unterwegs: Dennis Aogo vom VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Goldketten, schnelle Autos und teure Uhren: Fußballer wie Franck Ribéry oder Emre Mor zeigen in den sozialen Medien gerne, was sie haben. Aber wie präsentieren sich die Profis des VfB Stuttgart im Netz?

Stuttgart - Fußballer wie Franck Ribéry, Jérôme Boateng, Loris Karius oder Pierre-Emerick Aubameyang sorgen nicht nur auf dem Spielfeld für Aufsehen. Auch neben dem Platz sind sie immer wieder für die eine oder andere Schlagzeile gut. In den sozialen Netzwerken posieren sie mit dicken Karren, goldenen Ketten, ausgefallenen Outfits oder teuren Uhren. Regelmäßig landen sie daher auch auf der Facebook-Seite „Fußballer, die den Swag aufdrehen“, die über 90.000 Menschen gefällt. Jüngstes Beispiel ist Emre Mor: Auf Instagram postete der türkische Fußballer, der momentan beim spanischen Erstligisten Celta Vigo unter Vertrag steht, ein Foto, das ihm viel Häme einbrachte. In einem prunkvollen Sessel, auf dem sein Name und seine Rückennummer zu sehen sind, sitzt der Fußballer an einem Pool und legt die Füße hoch.

Die VfB-Profis im Swag-Check

Daniel Didavis Instagram-Auftritt hat so gar nichts mit Bling-Bling gemeinsam. Gerade einmal zwölf Beiträge hat der VfB-Rückkehrer bislang veröffentlicht. Auf den Fotos macht der 28-Jährige einen liebenswerten Eindruck. Mal sieht man ihn beim Musikmachen mit Flüchtlingen, mal mit der Freundin oder beim Espresso Trinken. Swag-Level: vegan und bodenständig.

Auch auf dem Instagram-Profil von Neuzugang Pablo Maffeo sind protzige Fotos Fehlanzeige. Statt mit schnellen Autos posiert der Spanier lieber mit seiner Verlobten oder seinem Hund. Swag-Level: liebevoller Hundepapa.

Benjamin Pavards Swag-Level ist dagegen seit neuestem kaum zu übertreffen. Der Franzose posiert auf Instagram stolz mit 4.631 Gramm 18-karätigem Gold. Das Schmuckstück hat sich der 22-Jährige aber nicht gekauft. Der Weltmeister hat es sich erkämpft. Das können nur ganz wenige Fußballer von sich behaupten. Swag-Level: Goldjunge!

Mit 31 Jahren gehört Dennis Aogo zu den erfahrenen Spielern beim VfB Stuttgart. Ob er auch in Sachen Mode ein Vorbild für die jüngeren Spieler ist, ist nicht bekannt. Trends scheint er aber auf jeden Fall zu setzen: Stirnband, Tennissocken und Tochter im Arm – Swag-Level: Daddy mit Style.

Dennis Aogo und sein Faible für Aufzüge

Mit fast 800.000 Followern gehört Holger Badstuber auf Instagram zu den beliebtesten VfB-Spielern. Wer in seinem Profil jedoch auf Goldketten und dicke Karren hofft, der wird jäh enttäuscht. Ein Bild mit Sonnenbrille und Kapuzenpullover gehört noch zu den auffälligsten Beiträgen, die sein Profil zu bieten hat. Swag-Level: sportlich gediegen.

Auch Mario Gomez Instagram-Auftritt gehört eher zu der Sorte „unspektakulär“. Die Bilder beschränken sich zumeist auf Trainings- oder Spielfotos. Swag-Level: schwäbisch zurückhaltend.

Chadrac Akolo weiß dagegen genau, wie man sich auf Instagram in Szene setzt. Rote Sneakers, blaue Tennissocken und lässige Kappe – für die Facebook-Seite „Fußballer, die den Swag aufdrehen“ aber wahrscheinlich noch einen Tick zu unspektakulär. Swag-Level: Hat Potenzial – aber da geht noch mehr.