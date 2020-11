Nachfrage nach Wohnraum in Stuttgart Wie sich Corona auf die Mieten im Kessel auswirkt

Die Nachfrage nach Wohnungen zur Miete oder zum Kauf ist in Stuttgart wegen des knappen Angebots weiterhin hoch, hat durch die Corona-Krise aber an Dynamik eingebüßt, so der Immobilienverband Deutschland (IVD) in seinem aktuellen City-Report.