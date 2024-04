So reagiert die AfD auf das geforderte Vermietungsverbot

Nach Protesten in Bad Cannstatt

9 Mit Schildern und lauten Rufen wurde vor dem Kleinen Kursaal gegen den AfD-Bürgerdialog protestiert. Foto: Sebastian Steegmüller

Am Mittwochabend fand im Kleinen Kursaal in Bad Cannstatt einmal mehr der Bürgerdialog der Alternative für Deutschland statt. Rund 70 Personen nahmen an der Veranstaltung des Landesverbands Baden-Württemberg teil. Wie schon im Vorjahr hatte das Aktionsbündnis Stuttgart gegen Rechts zum Protest im Kurpark aufgerufen, mehr als 300 Demonstranten folgten dieser Aufforderung. Ziel war es, den Bürgerdialog zu stören. Darüber hinaus wurde skandiert, dass die Stadt der Partei – der Landesverband ist vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden – keine öffentlichen Räume zur Verfügung stellt.