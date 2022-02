Stillstand vorbei! Es rollt wieder an der Haltestelle Uni Stuttgart

Die kaputte Rolltreppe an der Haltestelle Universität Stuttgart wurde bereits zum Running-Gag. Nun ist die Zeit der Stagnation vorbei – wie die S-Bahn am Donnerstagabend in einem Tweet beweist.















Stuttgart - Wenn es eine Rolltreppe innerhalb von wenigen Tagen zu einer lokalen Berühmtheit gebracht hat, hat sie ganze Arbeit geleistet. Oder eben nicht. Denn das besagte Exemplar an der S-Bahn-Haltestelle Universität in Stuttgart wollte schon einige Zeit nicht mehr vor sich hin rotieren. Nun ist die Zeit des Stillstandes aber endlich vorbei.

Wie die S-Bahn Stuttgart am Donnerstagabend twitterte, läuft wieder alles wie am Bändchen. Studierende können aufatmen. Beschwerliche Fußmärsche ans Tageslicht gehören nun der Vergangenheit an – außer natürlich, man macht es freiwillig.

Studierende ließen sich die Laune in den vergangenen Tagen und Wochen angesichts der mühsamen Aufstiege nicht vermiesen und pflasterten die Absperrung rund um das Objekt der Begierde mit witzigen Memes zu. Die Bahn ließ sich aber auch nicht lumpen und reagierte auf Twitter ebenfalls mit einem Schuss Selbstironie.

Nun sind alle Wogen geglättet und es geht wieder aufwärts. Automatisch.