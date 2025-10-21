1 Zuletzt waren zuckerfreie Getränke gefragt - und Verbraucher griffen auch zu kleineren Verpackungen. (Archivbild) Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

Coca-Cola erhöhte in den vergangenen Monaten die Preise unter anderem im wichtigen Heimatmarkt. Die frischen Quartalszahlen zeigen, dass es kein Problem für den Getränke-Riesen war.











Atlanta - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar an, wie der Konkurrent von Pepsico mitteilte. Unterm Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.