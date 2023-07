1 Corona-PCR-Test: bis das Ergebnis feststeht, kann es dauern. Foto: picture alliance//Margais

Teilweise gehen Infektionen nicht in die aktuelle Statistik ein – weil Labore und Gesundheitsämter die Masse an Fällen kaum mehr bewältigen. Nun liegen erstmals Zahlen vor.









Stuttgart - Vom positiven Corona-Schnelltest bis zur Bestätigung per PCR-Test vergehen in Baden-Württemberg aktuell im Schnitt knapp zwei Tage. Das geht aus Daten des Landesgesundheitsamts hervor, die unsere Zeitung auf Anfrage erhalten hat. In etwas mehr als der Hälfte der aufgeführten Fälle liegt das Ergebnis spätestens einen Tag nach dem Schnelltest vor. Bei jedem Zehnten dauert es dagegen sechs Tage oder länger.