Nach Polizeieinsatz am Milaneo: Messer-Vorfall am Milaneo wirft Fragen um Festnahme auf

Der Polizeieinsatz am Milaneo am Wochenende wirft Fragen auf: Beamte hatten einen Mann mit Messer schon gestellt, doch dann flüchtete er.
Vier Tage nach dem Messer-Vorfall in einer Tiefgarage des Einkaufszentrums Milaneo hat sich die Polizei erstmals zu den Hintergründen geäußert: So blieb zunächst die Frage offen, warum Polizeibeamte einen mit Messer bewaffneten Mann, den sie schon gestellt hatten, zunächst entkommen ließen – und so eine mögliche Gefährdung weiterer Unbeteiligter zugelassen hatten. Die Beamten waren am Samstag gegen 19.30 Uhr von dem Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht worden. Hinterher stellte sich heraus, dass er sogar „weitere Messer“, so die Polizei, bei sich trug.