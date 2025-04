Nach Pfefferspray-Vorfall im Stuttgarter Club: Täter bisher nicht ermittelt – Hi Life will noch strenger kontrollieren

Täter bisher nicht ermittelt – Hi Life will noch strenger kontrollieren

1 Tanzszene im Club Hi Life am Rotebühlplatz. Foto: /Hi Life

Der Club Hi Life, in dem ein Unbekannter mit Pfefferspray 16 Personen verletzt hat, öffnet am Freitag wieder. „Wir werden noch strenger kontrollieren“, kündigt der Gastronom Tim Berkemer an. Die Polizei hat den Täter noch nicht ermittelt.











Link kopiert



Innerhalb weniger Minuten war der gesamte Club in der Nacht zum Sonntag evakuiert. „Wir haben ganz schnell die Notausgänge geöffnet“, sagt Tim Berkemer, der Chef des Hi Life am Rotebühlplatz. Ein Unbekannter hatte gegen 3.15 Uhr Pfefferspray in die Menge sowie in die Lüftungsanlage gesprüht. Vorausgegangen war „wohl ein Streit um eine Frau“, wie der Gastronom berichtet.