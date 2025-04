Nach Partners von 2014: Barbra Streisand: Neues Duett-Album mit Ariana Grande und Bob Dylan

Barbra Streisand hat ein neues Album mit hochkarätigen Duetten angekündigt. Unter anderem in einem Statement auf Instagram erklärt die EGOT-Preisträgerin, die in ihrer langen Karriere schon Emmy, Grammy, Oscar und Tony-Award gewinnen konnte: "Ich habe es schon immer geliebt, Duette mit begabten Künstlern zu singen. Sie inspirieren mich auf einzigartige und immer neue Weise... und machen unsere Zeit im Studio zu einer Freude!" Zu den musikalischen Gästen auf ihrem nun angekündigten Album "The Secret Of Life: Partners, Volume Two" gehören unter anderem Nobelpreisträger Bob Dylan und Popstar Ariana Grande.

Auch Beatles-Legende Paul McCartney ist dabei

Am 27. Juni soll Streisands erstes Album seit "Walls" aus dem Jahr 2018 im Handel erscheinen. Neben Dylan und Grande wird sie auf "Partners, Volume Two" Duette mit Paul McCartney, Sting, James Taylor, Sam Smith, Seal, Josh Groban, Tim McGraw, Laufey und Mariah Carey anstimmen. Die Vorab-Single "The First Time Ever I Saw Your Face" mit Hozier ist schon veröffentlicht.

Lesen Sie auch

Baut Barbra Streisand ihren unglaublichen Rekord weiter aus?

"Mein neues Album, 'The Secret Of Life: Partners, Volume Two', gab mir die Möglichkeit, mit einigen meiner alten Freunde, Label-Kollegen und auch neuen Künstlern zu arbeiten und zu spielen. Ich bewundere sie alle... und ich hoffe, dass Sie unsere Kollaborationen genauso genießen werden, wie ich die Aufnahmen mit all meinen wunderbaren Partnern genossen habe", erklärt die achtfache Grammy-Preisträgerin weiter bezüglich ihres neuen Albums.

Schon im Jahr 2014 veröffentlichte Streisand den Vorgänger "Partners", auf dem Duette mit Stevie Wonder, Lionel Richie und Andrea Bocelli zu hören waren - neben anderen. Das Album schaffte es auf Platz eins der US-Billboard-Charts und sorgte dafür, dass Streisand die einzige Künstlerin ist, die in sechs verschiedenen Dekaden ein Nummer-eins-Album hatte, von den 1960er Jahren bis zu den 2010er Jahren. "The Secret Of Life: Partners, Volume Two" könnte diesem Fabelrekord nun noch ein weiteres Jahrzehnt hinzufügen.