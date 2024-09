Nach Partie gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen: Vermummte treten auf Reutlingen-Fan ein und stehlen Fanartikel

1 Die Unbekannten stahlen dem Reutlingen-Fan seinen Fanschal und ein T-Shirt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/IMAGO/Markus Ulmer

Nach dem Fußballspiel zwischen dem SSV Reutlingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen ist es am Mittwoch in Reutlingen zu einem Überfall auf zwei SSV-Fans gekommen. Die Polizei ermittelt.











Einem Fußballanhänger ist am Mittwochabend nach dem Spiel des SSV Reutlingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen sein Fan-Schal und T-Shirt geraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 38-jährige Reutlinger und seine Begleiterin um kurz nach 22 Uhr an der Bushaltestelle Kreuzeiche in der Alteburgstraße unterwegs.