Nach Paralympics-Witzen: Tour-Auftakt von Luke Mockridge abgesagt

Doch keine "Funny Times": Luke Mockridge (35) bekommt weitere Konsequenzen für seine behindertenfeindlichen Witze zu spüren. Der Tourstart am morgigen Donnerstag (12. September) im ostwestfälischen Stadtgarten Bünde wurde gecancelt, wie unter anderem auf der Ticket-Plattform "eventim" zu sehen ist. Dort wird die Veranstaltung nun als "abgesagt" deklariert.

Bereits am Dienstag (10. September) waren sechs Comedy-Auftritte der anstehenden Tour abgesagt worden. So hatten die Veranstalter oder Veranstaltungshäuser die teilweise ausverkauften Shows am 14. September in Mainz, am 15. und 16. Oktober in Bonn, am 17. Oktober in Siegen sowie am 25. und 26. Oktober in Gelsenkirchen gecancelt. Die nächste Veranstaltung der "Funny Times"-Tour findet nach aktuellem Stand am 25. September in München statt. Noch bis zum 9. November wird Mockridge voraussichtlich mit seiner "Funny Times"-Tour unterwegs sein.

Lesen Sie auch

TV-Comeback ebenfalls geplatzt

Mockridge steht derzeit wegen seiner Aussagen in einer Mitte August veröffentlichten Podcast-Folge von "Die Deutschen" in der Kritik. Er hatte sich anlässlich der Paralympischen Spiele über Menschen mit Behinderungen lustig gemacht. Anschließend hatte er sich auf Instagram mit einem Statement entschuldigt und gegen die Vorwürfe der Behindertenfeindlichkeit gewehrt. Es sei nie seine Absicht gewesen, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen, schreibt Mockridge zu einem Clip von seiner letzten Tour, in dem er ähnliche Witze vorträgt. Geholfen hat es nicht viel.

Zuletzt hatte auch Sat.1 seine neue TV-Show "Was ist in der Box?" abgesagt, die am 12. September sein TV-Comeback hätte einleiten sollen. Als Begründung gab der Sender an, dass Mockridges Worte über Para-Sportler nicht zu den Werten von Sat.1 passen würden.