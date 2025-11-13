Nach Ozzy Osbournes Tod: König Charles ehrte den Prinz der Finsternis

Nach dem Tod von Rock-Legende Ozzy Osbourne erhielt die Familie einen persönlichen Kondolenzbrief von König Charles. Sharon Osbourne zeigte sich im Familien-Podcast tief bewegt von der Geste des Monarchen und erinnerte daran, dass dies nicht das erste Mal war, dass der König der Familie beistand.

Die Trauer um Rock-Ikone Ozzy Osbourne sitzt bei seiner Familie noch immer tief. Im Juli verstarb der Black-Sabbath-Frontmann im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Jetzt haben seine Witwe Sharon sowie die Kinder Kelly und Jack in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "The Osbournes" über ihren Verlust gesprochen - und eine besondere Geschichte geteilt.

"Wir haben einen wundervollen Brief vom König erhalten", berichtete Sohn Jack. Es folgte eine emotionale Hommage an König Charles, der der trauernden Familie demnach ein persönlich verfasstes Kondolenzschreiben hatte zustellen lassen. "Unser König ist ein außergewöhnlicher Mensch", schwärmte Sharon sichtlich bewegt.

Mehr als nur protokollarische Höflichkeit

Die 72-jährige Managerin und TV-Persönlichkeit betonte, dass die königliche Anteilnahme weit über bloße Pflichterfüllung hinausgehe. "Er ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil er uns schrieb, als Ozzy starb. Wenn er es für uns tut, dann tut er es für viele, viele andere Menschen auch", erklärte sie im Podcast. Charles sei jemand, der wisse, "was auf der Straße bei den Menschen vor sich geht", und sich nicht nur um Politik, sondern auch um Umwelt und Tiere kümmere.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der Monarch der Osbourne-Familie seine Unterstützung zeigte. Bereits 2003, als Ozzy nach einem schweren Motorradunfall im Krankenhaus lag, hatte sich Charles gemeldet. "Er hat ein gutes Herz. Er musste bestimmte Dinge für Ozzy nicht tun, aber er tat es", sagte Sharon. Sie und ihr verstorbener Ehemann, mit dem sie 43 Jahre verheiratet war, seien "Royalisten" und hätten große Achtung vor der königlichen Familie.

Bewegende Abschiedszeremonie in Birmingham

Ozzy wurde am 30. Juli in seiner Heimatstadt Birmingham beigesetzt. Am selben Tag ehrte auch das Militär des Königs den verstorbenen Rockstar: Die Band of the Coldstream Guards spielte während der Wachablösung am Buckingham Palast den Black-Sabbath-Klassiker "Paranoid" - ein finaler Gruß an eine Legende.