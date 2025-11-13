Nach Ozzy Osbournes Tod: König Charles ehrte den Prinz der Finsternis

Nach dem Tod von Rock-Legende Ozzy Osbourne erhielt die Familie einen persönlichen Kondolenzbrief von König Charles. Sharon Osbourne zeigte sich im Familien-Podcast tief bewegt von der Geste des Monarchen und erinnerte daran, dass dies nicht das erste Mal war, dass der König der Familie beistand.
Die Trauer um Rock-Ikone Ozzy Osbourne sitzt bei seiner Familie noch immer tief. Im Juli verstarb der Black-Sabbath-Frontmann im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Jetzt haben seine Witwe Sharon sowie die Kinder Kelly und Jack in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "The Osbournes" über ihren Verlust gesprochen - und eine besondere Geschichte geteilt.