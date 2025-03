Nach Oscar-Schlappe: Töchter unterstützen Demi Moore

1 Vor der Verleihung hatte Demi Moore auf dem roten Teppich noch gut lachen. Sie wählte für die Veranstaltung ein Kleid von Armani Privé. Foto: imago images/UPI Photo/JOHN ANGELILLO

Es sollte eigentlich ihr Abend werden: Demi Moore hoffte endlich auf ihren ersten Oscar. Doch als beste Hauptdarstellerin wurde Mikey Madison ausgezeichnet. Die Enttäuschung war Moore anzusehen. Trost gab es aber umgehend von ihren Töchtern.











In einem Meerjungfrauen-Dress von Armani Privé funkelte Demi Moore (62) auf dem Oscar-Teppich. Doch als die Gewinnerin in der Kategorie "beste Hauptdarstellerin" verlesen wurde, war es mit dem Strahlen vorbei: Die jüngste Mitnominierte, "Anora"-Star Mikey Madison (25), schnappte Moore den Oscar vor der Nase weg. Eine sichtliche Enttäuschung für die "The Substance"-Schauspielerin, die nach ihrer jahrzehntelangen Karriere endlich auf den wichtigen Filmpreis gehofft hatte. Einen Trost stellen aber sicher die herzlichen Worte ihrer drei Töchter dar.