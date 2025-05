Nach Oscar-Nominierung für Wicked: Ariana Grande wird Teil von Meine Braut, ihr Vater und ich 4

1 Ariana Grande wird laut Medienberichten bald an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro zu sehen sein. Foto: imago/Avalon.red / Trae Patton / The Academy / Avalon

Monate nach ihrer Oscar-Nominierung für "Wicked" hat Ariana Grande ihr nächstes Filmprojekt gefunden. Die Grammy-Gewinnerin wird an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro in der vierten Fortsetzung der Erfolgskomödie zu sehen sein.











Die Suche nach dem perfekten Filmprojekt hat ein Ende: Ariana Grande (31) wird ihre Schauspielkarriere in der vierten Fortsetzung der beliebten Komödienreihe "Meine Braut, ihr Vater und ich" fortsetzen. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, wird die Grammy-Gewinnerin an der Seite von Ben Stiller (59) und Robert De Niro (81) vor die Kamera treten.