1 Ozzy Osbournes Gesundheitszustand bereitet schon seit Jahren Sorgen. Foto: AdMedia/ImageCollect

Sharon Osbourne hält die Fans zum Gesundheitszustand ihres Ehemanns Ozzy auf dem Laufenden: Nach seiner Operation am Montag gehe es ihm "gut" und er sei "auf dem Weg der Besserung".















Ozzy Osbourne (73) hat sich am Montag (14. Juni) "einer sehr großen Operation" unterzogen, wie seine Frau Sharon (69) wenige Tage zuvor in der britischen TV-Show "The Talk" ankündigte. Nun gab sie in ihrer Instagram-Story ein Update: "Ozzy geht es gut und er befindet sich auf dem Weg der Besserung!", schrieb sie. Die Liebe seiner Fans bedeute dem 73-jährigen Rocker "die Welt". Zudem bedankte sich Sharon Osbourne im Namen ihrer Familie "ganz herzlich für die überwältigende Menge an Liebe und Unterstützung im Vorfeld von Ozzys Operation".

Fotos, die der US-Promi-Seite "Page Six" vorliegen, zeigen Osbourne beim Verlassen des Krankenhauses. Der 73-Jährige wurde offenbar in einem Rollstuhl aus einer Klinik in Los Angeles gebracht - mit Ehefrau Sharon an seiner Seite. Wie "Page Six" berichtet, soll er aus eigener Kraft in ein wartendes Auto gestiegen sein.

Operation bestimmt "den Rest seines Lebens"

Bei "The Talk" hatte Sharon Osbourne erklärt, dass der Eingriff "wirklich den Rest seines Lebens" bestimmen werde. Anfang Januar 2020 gab das Paar gemeinsam bekannt, dass der frühere Black-Sabbath-Sänger an Parkinson erkrankt sei. Erst im April war der Musiker an Covid-19 erkrankt.

Im Mai hatte Ozzy Osbourne im Interview mit dem "Classic Rock"-Magazin über seinen Quad-Unfall im Jahr 2003 gesprochen und dass er seither nicht mehr richtig laufen könne. "Ich warte nur auf eine weitere Operation an meinem Hals. [...] Ich habe jeden Morgen Physiotherapie. Mir geht es etwas besser, aber bei Weitem nicht so, wie ich es mir wünschen würde", erzählte der Sänger.