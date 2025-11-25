Nach Operation im Oktober: Brigitte Bardot wieder im Krankenhaus

Die französische Filmikone Brigitte Bardot muss zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ins Krankenhaus nach Toulon. Erst im Oktober war die 91-Jährige wegen einer schweren Erkrankung operiert worden. Nun ist sie erneut in der Klinik.
