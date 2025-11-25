Nach Operation im Oktober: Brigitte Bardot wieder im Krankenhaus

Die französische Filmikone Brigitte Bardot muss zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ins Krankenhaus nach Toulon. Erst im Oktober war die 91-Jährige wegen einer schweren Erkrankung operiert worden. Nun ist sie erneut in der Klinik.

Die französische Schauspiellegende Brigitte Bardot (91) liegt erneut im Krankenhaus. Sie musste zum zweiten Mal in diesem Herbst ihr Zuhause in Saint-Tropez verlassen und in die Klinik nach Toulon gebracht werden. Das bestätigte "ICI Provence" nach einem Bericht von "Var Matin".

Bereits im Oktober hatte die Ikone des französischen Kinos einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Damals musste sie sich einer Operation unterziehen. Die Diagnose: eine schwere Erkrankung, wie französische Medien berichten. Nach dem chirurgischen Eingriff verbrachte Bardot zwei Wochen in der Klinik, bevor sie in ihr Anwesen zurückkehren konnte.

Deutliche Worte gegen Todesmeldungen

Der erneute Krankenhausaufenthalt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die französische Filmlegende erst kürzlich mit einem Dementi für Schlagzeilen gesorgt hatte. In den sozialen Netzwerken waren Falschmeldungen über ihren angeblichen Tod aufgetaucht. Bardots Reaktion darauf fiel unmissverständlich aus.

"Mir geht es gut", stellte sie auf der Plattform X klar. Deutliche Worte fand die 91-Jährige für die Urheber der Gerüchte: "Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese Fake News über mein Ableben verbreitet hat." Dann schob sie trotzig nach: "Ich habe nicht die Absicht, mich zu verabschieden."

Vom Filmstar zur Tierschützerin

Brigitte Bardot prägte das französische Kino der 1950er und 1960er Jahre wie kaum eine andere. Mit Filmen wie "Und immer lockt das Weib" (1956) wurde sie zum internationalen Star. Doch schon 1973, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück.

Seitdem widmet sich die Schauspielerin vor allem dem Tierschutz. Ihre Stiftung "Fondation Brigitte Bardot" setzt sich weltweit für Tierrechte ein. In Saint-Tropez lebt sie weitgehend zurückgezogen.

Neues Buch im Oktober erschienen

Trotz ihres hohen Alters bleibt Bardot aktiv. Am 1. Oktober veröffentlichte sie ihr neuestes Werk "Mon BBcédaire" beim Verlag Fayard. In dem Buch nimmt die Schauspielerin kein Blatt vor den Mund. Sie äußert sich schonungslos zur heutigen Welt und zur Situation in Frankreich.