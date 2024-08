Nach Olympischen Spielen in Paris: Fans empfangen Goldmedaillen-Heldin Darja Varfolomeev in Stuttgart

Nach dem Gewinn der ersten deutschen Goldmedaille in der Rhythmischen Sportgymnastik kehrt Darja Varfolomeev vom Bundesstützpunkt Fellbach-Schmiden in ihre Heimat zurück. Wie sie in Stuttgart empfangen wurde, zeigt unsere Bildergalerie.

Die 17-jährige Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist zurück in Deutschland. Mit etwas Verspätung erreichte ihr Zug kurz vor 21 Uhr den Hauptbahnhof in Stuttgart. Dort warteten bereits zahlreiche Fans mit Transparenten auf die Goldmedaillengewinnerin und empfingen sie jubelnd.

Bei ihrer Olympia-Premiere in Paris hatte die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev Geschichte geschrieben und als erste deutsche Sportlerin Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Die 17-Jährige vom TSV Schmiden kam im Mehrkampffinale nach den Übungen mit Ball, Reifen, Band und Keulen auf 142,850 Punkte und krönte sich am Freitag in der Pariser La Chapelle Arena zur ersten deutschen Olympiasiegerin.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Rhythmische Sportgymnastik Historisch: Varfolomeev krönt sich zur Olympiasiegerin Die sechsmalige Weltmeisterin ist auch beim sportlichen Höhepunkt nicht zu schlagen. Darja Varfolomeev heimst Gold für Deutschland ein.

Nach ihrem Sieg meinte sie, Schweiß, Schmerzen, Tränen – all das habe sich gelohnt.

Die 17-Jährige hatte sich im Sommer 2018 erstmals am Bundesstützpunkt in Schmiden vorgestellt – als elfjähriges Mädchen, das damals in Russland lebte. Das aber auch einen deutschen Großvater hat.

Am Sieg von Darja Varfolomeev zweifelte auch die ehemalige Sportgymnastin Magdalena Brzeska nicht. „Dass Darja Olympiasiegerin wird, war mir im Grunde schon im vergangenen Jahr klar“, verriet sie im Gespräch mit unserer Redaktion.