Nach Olympia-Silber für Leo Neugebauer: LG Leinfelden beglückwünscht den Zehnkämpfer

1 Leo Neugebauer feiert mit seiner mitgereisten Fangemeinde den Silbermedaillengewinn bei den olympischen Spielen in Paris. Foto: dpa/Matthias Schrader

Nach dem Silbermedaillengewinn des Zehnkämpfers Leo Neugebauer bei den Olympischen Spielen in Paris gratuliert auch sein ehemaliger Verein – und hofft auf ein gemeinsames Projekt.











Leo Neugebauer reichten am vergangenen Wochenende 8748 Punkte für Silber im olympischen Zehnkampf. Nach seinem Medaillengewinn in Paris ist die Freude in der Heimat des Stetteners groß. Beim LG Leinfelden-Echterdingen (LG LE), wo der Zehnkämpfer noch bis zum vergangenen Jahr trainiert hat, freut man sich ganz besonders über diesen Erfolg.