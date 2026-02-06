1 US-Präsident Donald Trump und Ex-Präsident Barack Obama (Archivbild). Foto: AFP/MANDEL NGAN

Ein Video, das das Nutzerkonto von Donald Trump auf Truth Social teilte, sorgte für einen Aufschrei: Die Obamas waren darin als Affen zu sehen. Nun wurde das Video offenbar entfernt.











Nach einem öffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frühere Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das Weiße Haus erklärte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“. Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als „rassistisch“ verurteilt.