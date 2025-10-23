Colleen Hoover hat mit ihren Romanen weltweit die Bestsellerlisten erobert. Inzwischen ist auch das Kino vor ihr nicht mehr sicher. Nach "Nur noch ein einziges Mal" kommt nun ihr nächster Bestseller auf die Leinwand.

Nach "Nur noch ein einziges Mal" erscheint am 23. Oktober mit "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" die nächste Verfilmung von Bestsellerautorin Colleen Hoover (45) in den deutschen Kinos. Das Familiendrama basiert auf dem gleichnamigen Roman von 2019 und verspricht - wie für die Autorin üblich - große Gefühle mit Romantik, Herzschmerz und jede Menge Drama.

Darum geht es in der Romanverfilmung Morgan und ihr Ehemann Chris sind sehr jung Eltern geworden. Inzwischen ist ihre Tochter Clara zu einer Teenagerin herangewachsen, die gerade zum ersten Mal verliebt ist. Das macht die ohnehin schwierige Beziehung zwischen Mutter und Tochter nicht einfacher. Als Chris und Morgans Schwester Jenny bei einem Autounfall ums Leben kommen, wird ihr komplettes Leben über den Haufen geworfen. Der Verlust der geliebten Familienmitglieder hinterlässt neben Trauer, Wut und der Sehnsucht nach Nähe auch viele Fragen.

Wie für Colleen Hoover typisch, geht es auch in "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" um weit mehr als nur eine Liebesgeschichte. Die US-Autorin verwebt eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung und den tragischen Schicksalsschlag einer ganzen Familie. Daraus entsteht ein Drama, das sich wunderbar für die Kinoleinwand eignet und dank vieler Perspektiven auch eine große Zielgruppe ansprechen dürfte. Inszeniert wurde der Streifen von Regisseur Josh Boone (46), der mit der Buchverfilmung "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" bereits sein Händchen für dramatische Adaptionen unter Beweis stellte.

Zudem lockt "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" mit einem namhaften Cast. Allison Williams (37) und Mckenna Grace (19) spielen das Mutter-Tochter-Duo Morgan und Clara. Dave Franco (40) schlüpft in die Rolle von Morgans Schwager Jonah, der bei dem Unfall seine Frau verloren hat. "Drachenzähmen leicht gemacht"-Star Mason Thames (18) ist als Claras Love-Interest Miller zu sehen. Als Morgans Ehemann Chris und Schwester Jenny treten Scott Eastwood (39) und Willa Fitzgerald (34) auf.

Weitere Hoover-Verfilmungen in der Mache

Colleen Hoover zählt zu den gegenwärtig erfolgreichsten Autorinnen. Ihre Werke werden weltweit millionenfach verkauft und erlangten vor allem dank BookTok eine enorme Reichweite. In der Leseecke von TikTok und anderen Social-Media-Plattformen werden Hoovers Romane gehypt oder kontrovers diskutiert. Das gilt auch für ihre erste Buchverfilmung "Nur noch ein einziges Mal", die im vergangenen Sommer die Kinocharts stürmte. Trotz durchwachsener Kritiken und der öffentlichen Schlammschlacht zwischen Hauptdarstellerin Blake Lively (38) und Co-Star Justin Baldoni (41) spielte das Drama um das sensible Thema häusliche Gewalt weltweit rund 351 Millionen US-Dollar ein.

Hollywood scheint auch weiterhin auf den Stoff aus Hoovers Feder zu setzen. Für 2026 sind bereits zwei weitere Filmadaptionen ihrer Werke angekündigt. Im März kommt mit "Reminders of Him" die Verfilmung von Hoovers gleichnamigen Roman von 2022 ins Kino, der in Deutschland unter dem Titel "Für immer ein Teil von dir" erschien. Zum Cast gehört unter anderem "Gilmore Girls"-Star Lauren Graham (58). Im Herbst soll dann der Thriller "Verity" mit Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (42) und Dakota Johnson (36) in den Hauptrollen erscheinen.