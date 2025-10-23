Colleen Hoover hat mit ihren Romanen weltweit die Bestsellerlisten erobert. Inzwischen ist auch das Kino vor ihr nicht mehr sicher. Nach "Nur noch ein einziges Mal" kommt nun ihr nächster Bestseller auf die Leinwand.
Nach "Nur noch ein einziges Mal" erscheint am 23. Oktober mit "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" die nächste Verfilmung von Bestsellerautorin Colleen Hoover (45) in den deutschen Kinos. Das Familiendrama basiert auf dem gleichnamigen Roman von 2019 und verspricht - wie für die Autorin üblich - große Gefühle mit Romantik, Herzschmerz und jede Menge Drama.