Nach Nur noch ein einziges Mal: All das Ungesagte zwischen uns: Drehende für Colleen-Hoover-Film

Nachschub für alle "Nur noch ein einziges Mal"-Fans: Die Dreharbeiten zum neuen Colleen-Hoover-Film "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" sind abgeschlossen. Diese Details zur Buchverfilmung sind bekannt.

Ein weiterer Meilenstein für die Romanverfilmung "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You": Wie der Produzent und Verleiher Constantin Film in einer Mitteilung verkündet hat, wurden die Dreharbeiten in Atlanta vor wenigen Tagen beendet. Das besondere Ereignis haben die Darsteller auch in einem Instagram-Clip festgehalten. Was ist bisher über den Film nach dem Roman "Regretting You" der US-amerikanischen Bestsellerautorin Colleen Hoover (45) bekannt?

Regisseur, Drehbuch, Inhalt

"Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Regisseur Josh Boone (46) inszeniert das "bewegende Coming-of-Age-Drama". Das Drehbuch stammt von Susan McMartin (57, "After Passion"). Zu den ausführenden Produzenten gehört Oliver Berben (53), Vorstandsvorsitzender der Constantin Film. Im Zentrum des Familiendramas steht die angespannte Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Morgan Grant und ihrer 16-jährigen Tochter Clara, die einen tragischen Schicksalsschlag verkraften müssen. Um weiterzumachen, müssen sie sich der Vergangenheit stellen.

Der Roman "Regretting You" erschien in Deutschland 2020 unter dem Titel "All das Ungesagte zwischen uns". Der Film soll hierzulande am 23. Oktober 2025 in den Kinos starten.

Colleen Hoovers erste Buchverfilmung sorgte für viel Wirbel. Die öffentliche Schlammschlacht zwischen den Hauptdarstellern Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) warf 2024 einen düsteren Schatten auf das Drama "It Ends With Us" (Dt. "Nur noch ein einziges Mal").

Der Cast

Im neuen Film sind erneut bekannte Schauspielgrößen im Cast mit dabei. So wird Scott Eastwood (39) die Rolle des Chris übernehmen und Dave Franco (39) spielt Jonah. Mckenna Grace (18, "Begabt - Die Gleichung eines Lebens") verkörpert die Hauptrolle der Clara, während Allison Williams (37, "Girls") ihre Mutter Morgan spielt und Mason Thames (17, "Drachenzähmen leicht gemacht") die Rolle des Miller übernimmt. Sam Morelos (19, "Die wilden Neunziger!") wird zu Lexie und Willa Fitzgerald (34, "Strange Darling") zu Jenny. Clancy Brown (66, "The Penguin") wird ebenfalls in dem Film zu sehen sein.

Weitere Verfilmungen geplant

Verfilmungen von weiteren Hoover-Romanen befinden sich ebenfalls in Arbeit. Noch vor dem Kinostart von "Nur noch ein einziges Mal" verkündete Amazon MGM Studios die Adaption von Hoovers Suspense-Romance "Verity". Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (42) schlüpft in die titelgebende Rolle der Verity Crawford, im Cast sind auch Dakota Johnson (35) und Josh Hartnett (46). Der Film soll im Mai 2026 erscheinen.

"Reminders of Him" basiert auf Hoovers gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2022, der in Deutschland unter dem Titel "Für immer ein Teil von dir" erschienen ist. Bei diesem Film ist Hoover selbst auch am Drehbuch beteiligt. Sie schrieb es zusammen mit Lauren Levine ("Brücke nach Terabithia"), mit der sie den Film auch produzieren wird, wie "Deadline" berichtete. Universal will "Reminders of Him" pünktlich zum Valentinstag im Februar 2026 in die Kinos bringen. Im Cast sind unter anderem Maika Monroe (31) und Lauren Graham (58).