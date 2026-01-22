Nach nur einer Staffel: Netflix setzt The Abandons mit Lena Headey und Gillian Anderson ab

Trotz prominenter Besetzung mit Lena Headey und Gillian Anderson: Netflix hat das Western-Drama "The Abandons" nach nur einer Staffel abgesetzt. Hinter den Kulissen gab es bereits während der Produktion erhebliche Turbulenzen.
Das Western-Drama "The Abandons" wird keine zweite Staffel bei Netflix bekommen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat der Streamingdienst die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Nachricht dürfte Fans der im Dezember gestarteten Produktion enttäuschen - auch wenn das Ende angesichts der turbulenten Produktionsgeschichte nicht völlig überraschend kommt.