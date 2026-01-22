Nach nur einer Staffel: Netflix setzt The Abandons mit Lena Headey und Gillian Anderson ab

Trotz prominenter Besetzung mit Lena Headey und Gillian Anderson: Netflix hat das Western-Drama "The Abandons" nach nur einer Staffel abgesetzt. Hinter den Kulissen gab es bereits während der Produktion erhebliche Turbulenzen.

Das Western-Drama "The Abandons" wird keine zweite Staffel bei Netflix bekommen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat der Streamingdienst die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Nachricht dürfte Fans der im Dezember gestarteten Produktion enttäuschen - auch wenn das Ende angesichts der turbulenten Produktionsgeschichte nicht völlig überraschend kommt.

Die in den 1850er Jahren angesiedelte Serie stammt aus der Feder von Kurt Sutter (65), dem Schöpfer des Motorrad-Epos "Sons of Anarchy". Die Hauptrollen übernahmen zwei Schauspielgrößen: Lena Headey (52), bekannt als Cersei Lannister aus "Game of Thrones", verkörperte eine irische Frau, die mit ihrer zusammengewürfelten Familie aus vier erwachsenen Waisen lebt. Gillian Anderson (57) schlüpfte in die Rolle einer Silberminenbesitzerin, die versucht, deren Farm an sich zu reißen.

Showrunner verließ die Produktion vorzeitig

Bereits während der Dreharbeiten kam es zu erheblichen Verwerfungen: Showrunner und ausführender Produzent Sutter verließ "The Abandons" wegen kreativer Differenzen - und das nur wenige Wochen vor Ende der Dreharbeiten. Ein erstes Warnsignal.

Der halbjährliche Zuschauerbericht von Netflix für den Zeitraum Juli bis Dezember 2025 liefert derweil Zahlen, die das Aus erklären dürften. Demnach erreichte "The Abandons" in den ersten 28 Tagen nach dem Start am 4. Dezember 19,8 Millionen Aufrufe. Die Serie schaffte es damit zwar zwei Wochen lang in die Netflix Top 10 der englischsprachigen Serien und belegte in beiden Wochen Platz vier mit 7,4 beziehungsweise 7,6 Millionen Views.

Zuschauerzahlen brachen schnell ein

Danach jedoch der Absturz: "The Abandons" fiel aus den Top 10 und sammelte in den folgenden 17 Tagen nur noch 4,8 Millionen weitere Aufrufe ein. Offenbar reichte die Starbesetzung nicht aus, um das Publikum langfristig zu binden.

Die Absetzung erfolgt parallel zu einer Reihe von erwartbaren Verlängerungen bei Netflix. Serien wie "Nobody Wants This", "Bridgerton" oder "The Hunting Wives" dürfen wenig überraschend weitermachen.