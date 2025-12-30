Nach nur einer Staffel: Danny Ramirez steigt bei The Last of Us aus

Nach nur einer Staffel hört Danny Ramirez bei "The Last of Us" auf. Der Schauspieler ist künftig schließlich im Marvel Cinematic Universe stark beschäftigt. Seine Figur soll der Endzeitserie aber erhalten bleiben.

Er stieg erst in der zweiten Staffel bei "The Last of Us" ein - nun hört er schon wieder auf. Wie "Deadline" berichtet, ist Danny Ramirez (33) bei der dritten Runde der Videospieladaption nicht mehr dabei. Als Grund nennt das Branchenmagazin Terminkonflikte. Ramirez verkörperte in vier Folgen Many Alvarez, ein Mitglied der Rebellentruppe Fireflys und loyaler Mitstreiter von Abby (Kaitlyn Dever, 29).

Manny Alvarez soll der Endzeitserie aber erhalten bleiben. "Deadline" spricht von einem Recasting der Rolle. Wer den Part in Season drei übernehmen wird, steht aber noch nicht fest.

Große Aufgaben im MCU für Danny Ramirez

Dass Danny Ramirez künftig keine Zeit für "The Last of Us" findet, liegt auf der Hand. Vor dem US-Darsteller mit mexikanischen und kolumbianischen Wurzeln liegen große Aufgaben im Marvel Cinematic Universe. Er gehört als Joaquin Torres alias Falcon zum Superheldenensemble von "Avengers: Doomsday". Der Film soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Seinen Einstand als Joaquin Torres feierte Danny Ramirez 2021 in der Serie "The Falcon and the Winter Soldier". In dem Film "Captain America: Brave New World" übernahm Joaquin dann den Mantel des Falcon.

Danny Ramirez arbeitet nach einer Zeit als Model seit 2015 als Schauspieler. Er war in Gastrollen in Serien wie "The Affair", "Orange Is The New Black" oder "Black Mirror". Im Kino spielte er etwa in "Top Gun: Maverick", wo er den Kampfpilotenanwärter Lt. Mickey "Fanboy" Garcia mimte.

Bei der dritten Staffel von "The Last of Us" kommt es nicht nur vor der Kamera zu einer Veränderung. Neil Druckmann (47), der das Computerspiel entwickelte, auf dem die Serie basiert, ist diesmal nicht als Drehbuchautor oder Regisseur dabei. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen Anfang 2026 beginnen.