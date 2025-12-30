Nach nur einer Staffel: Danny Ramirez steigt bei The Last of Us aus

Nach nur einer Staffel hört Danny Ramirez bei "The Last of Us" auf. Der Schauspieler ist künftig schließlich im Marvel Cinematic Universe stark beschäftigt. Seine Figur soll der Endzeitserie aber erhalten bleiben.
Er stieg erst in der zweiten Staffel bei "The Last of Us" ein - nun hört er schon wieder auf. Wie "Deadline" berichtet, ist Danny Ramirez (33) bei der dritten Runde der Videospieladaption nicht mehr dabei. Als Grund nennt das Branchenmagazin Terminkonflikte. Ramirez verkörperte in vier Folgen Many Alvarez, ein Mitglied der Rebellentruppe Fireflys und loyaler Mitstreiter von Abby (Kaitlyn Dever, 29).