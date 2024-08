Die Rückkehr von Ilkay Gündogan zu Manchester City und Pep Guardiola ist allem Anschein nach perfekt. Wie unter anderem das Portal The Athletic berichtet, verlässt der 33 Jahre alte bisherige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nach nur einem Jahr den FC Barcelona. Dorthin war er erst im Sommer 2023 von den Citizens ablösefrei gewechselt.

So mancher Fan wünscht sich eine Rückkehr des Mittelfeldspielers zu Manchester City. Auf X (ehemals Twitter) schreibt ein User: „Ilkay Gündogan hat was Besseres verdient, die Respektlosigkeit in Barcelona ist so schlimm.“

Gündogan besaß bei Barcelona noch einen Vertrag über weitere zwei Jahre. Bei ManCity, wohin er nun ebenfalls ablösefrei zurückkehrt, soll er zunächst bis Juni 2025 unterschreiben. In den vergangenen Tagen soll sich vor allem Guardiola für eine Rückkehr eines seiner Lieblingsspieler stark gemacht haben.

Ein Abschied von Gündogan aus Barcelona und damit von Trainer Hansi Flick hatte sich abgezeichnet. Der katalanische Klub steckt in finanziellen Nöten und muss unter anderem Gehälter einsparen. Der von RB Leipzig für zunächst 55 Millionen Euro verpflichtete Dani Olmo konnte wegen der Restriktionen der spanischen Liga bislang nicht registriert werden.

Wechselwunsch den Verantwortlichen bereits mitgeteilt

Berichten spanischer Medien zufolge hatte Gündogan seinen Wunsch nach einem Wechsel bereits bei den Verantwortlichen sowie bei Flick hinterlegt. Zugleich soll er von sich aus Kontakt zu ManCity aufgenommen haben, um die Möglichkeit einer Rückkehr auszuloten.

„Ich denke, er wird bei Barca bleiben. Ich habe mit Ilkay gesprochen, aber das bleibt unter uns“, hatte Flick nach dem 2:1 von Barcelona beim FC Valencia zum Saisonauftakt am Samstag gesagt. Gündogan hatte dabei nicht im Kader gestanden, Flick nannte „körperliche Beschwerden“ als Grund dafür.