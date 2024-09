Nach Not-OP am Herzen: Weitere Anklagepunkte gegen Harvey Weinstein

1 Harvey Weinstein vor Gericht. Foto: imago/UPI Photo

Während sich der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein von einer Herzoperation erholt, sind in New York neue Anklagepunkte gegen ihn erhoben worden.











Vor Beginn eines weiteren Prozesses wird Harvey Weinstein (72) wegen neuer Vorwürfe angeklagt. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, die dies während eines Gerichtstermins am 12. September mitgeteilt habe. Aufgrund einer Operation, von der sich Weinstein derzeit erholt, hatte der ehemalige Filmproduzent nicht an der Anhörung teilgenommen.