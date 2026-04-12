Nach Niederlagen: Union trennt sich von Baumgart - Eta erste Bundesliga-Trainerin

Der Coach muss nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim gehen. Nun kommt es zu einer Premiere.
Union Berlin hat auf die schwache Rückrunde unter Steffen Baumgart reagiert und Marie-Louise Eta zur ersten Trainerin in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Tabellenelfte trennte sich am Samstagabend nach der 1:3-Pleite beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim von Baumgart und dessen Co-Trainern Danilo de Souza und Kevin McKenna. Das Team übernimmt im Kampf um den Klassenerhalt die bisherige Trainerin der U19-Junioren.