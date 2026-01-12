Nach Supercup-Niederlage: Jähes Ende für Legende Xabi Alonso bei Real Madrid

Nach der Niederlage gegen Erzrivale Barça ist Schluss: Real und Alonso gehen schon wieder getrennte Wege. Nach der Erfolgsstory in Leverkusen ist es der erste Rückschlag in Alonsos Trainerkarriere.
Madrid - Die Ära der "Legende" Xabi Alonso ist bei Real Madrid nach nur 232 Tagen wieder vorbei. Der frühere Leverkusener Meistercoach musste bei seinem Herzensclub nach der schmerzlichen Niederlage gegen den FC Barcelona im Finale des spanischen Supercups schon wieder gehen. Das teilten die Königlichen mit und ernannten Álvaro Arbeloa, den Trainer der zweiten Mannschaft, zum Nachfolger.