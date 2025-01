Nach Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam: Münchner Resignation: „Wir sind kein Topteam in Europa“

1 Joshua Kimmich schlägt nach der Bayern-Pleite von Rotterdam Alarm. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach dem Fiasko von Rotterdam herrscht große Ernüchterung beim FC Bayern. Vom „Titel dahoam" spricht keiner mehr, Joshua Kimmich schlägt Alarm.











Joshua Kimmich wählte Worte, die jedem Fan des FC Bayern tief in der Seele wehtun dürften. „Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan kein Topteam in Europa sind“, monierte der DFB-Kapitän in aller Deutlichkeit. Das Fiasko von Rotterdam, es hinterließ Spuren bei den Münchnern. Nach dem nächsten heftigen Rückschlag in der Champions League erscheint das Traumziel vom „Titel dahoam“ derzeit unerreichbar.