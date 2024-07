Nach Nichterscheinen bei Gericht: Haftbefehl gegen insolvente Katie Price erlassen

1 Katie Price erschien am Dienstag in London nicht vor Gericht - droht ihr jetzt eine Haftstrafe? Foto: imago images/Avalon.red /B6097

Gegen das englische Model Katie Price ist in London Haftbefehl erlassen worden. Price, die sich derzeit wegen einer Insolvenz vor Gericht verantworten muss, war zuvor nicht zu einer Anhörung erschienen.











Gegen das englische Model Katie Price (46) ist ein Haftbefehl erlassen worden. Price, die bereits 2019 und dann noch einmal im März für insolvent erklärt worden war, erschien am Dienstag (30. Juli) in London nicht zu einem Gerichtstermin, der im Zusammenhang mit ihren Konkursen stand. Die zuständige Richterin Catherine Burton erklärte der BBC zufolge, dass Price "sehr deutliche Warnungen" erhalten habe, dass sie an der Anhörung am Dienstag teilnehmen müsse. Nun wurde der Haftbefehl ausgestellt, da sie "nicht zur heutigen Anhörung erschienen" war, und auch keine Erklärung für ihre Abwesenheit lieferte.