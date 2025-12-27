Nach nicht einmal einem Jahr: Kommunikationschefin verlässt Herzogin Meghan und Prinz Harry

Weitere personelle Veränderungen bei Prinz Harry und Herzogin Meghan. Ihre Kommunikationschefin Meredith Maines, die im Sommer auch beim "Friedensgespräch" mit Charles' Vertreter in London dabei war, hört nach nicht einmal einem Jahr auf.
Meredith Maines, die Kommunikationschefin von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), hat ihr Amt nach rund zehn Monaten niedergelegt. Das berichtet das US-Magazin "People". Sie werde aber noch bis Ende des Jahres arbeiten, um die Übergabe zu erledigen. Die Kommunikationsleitung werde nun unter der Leitung von Liam Maguire, dem Kommunikationsdirektor der Sussexes für Großbritannien und Europa, konsolidiert. In den vergangenen Jahren hat es bei dem Herzogpaar von Sussex bereits mehrere Abgänge gegeben.