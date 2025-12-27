Nach nicht einmal einem Jahr: Kommunikationschefin verlässt Herzogin Meghan und Prinz Harry

Weitere personelle Veränderungen bei Prinz Harry und Herzogin Meghan. Ihre Kommunikationschefin Meredith Maines, die im Sommer auch beim "Friedensgespräch" mit Charles' Vertreter in London dabei war, hört nach nicht einmal einem Jahr auf.

Meredith Maines, die Kommunikationschefin von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), hat ihr Amt nach rund zehn Monaten niedergelegt. Das berichtet das US-Magazin "People". Sie werde aber noch bis Ende des Jahres arbeiten, um die Übergabe zu erledigen. Die Kommunikationsleitung werde nun unter der Leitung von Liam Maguire, dem Kommunikationsdirektor der Sussexes für Großbritannien und Europa, konsolidiert. In den vergangenen Jahren hat es bei dem Herzogpaar von Sussex bereits mehrere Abgänge gegeben.

Meredith Maines: "Ich bin dem Paar und dem Team zutiefst dankbar" Ein Sprecher des Paares bestätigte den Wechsel gegenüber dem Magazin: "Meredith Maines und Method Communications haben ihre Zusammenarbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex beendet. Der Herzog und die Herzogin bedanken sich für ihren Beitrag und wünschen ihnen alles Gute." Auch Maines teilte eine Erklärung mit: "Nach einem Jahr inspirierender Arbeit mit Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, und Archewell werde ich 2026 eine neue Herausforderung annehmen. Ich bin dem Paar und dem Team zutiefst dankbar und habe größten Respekt vor dem Guten, das sie in der Welt bewirken."

Sie war beim "Friedensgespräch" in London dabei

Harry und Meghan hatten Maines Einstellung am 28. Februar bekannt gegeben. Sie trat ihr Amt offiziell im März an und war für die Kommunikation im gesamten Bereich der gemeinnützigen Arbeit, der Geschäftsaktivitäten und des öffentlichen Profils des Paares verantwortlich. Für Aufsehen sorgte Meredith Maines im Sommer, als sie zusammen mit Tobyn Andreae, dem Kommunikationsdirektor von König Charles III. (77), und Liam Maguire in einem exklusiven Privatclub in Mayfair, London, fotografiert wurde. Das als "Friedensgespräch" von britischen Medien titulierte Treffen wurde als möglicher Schritt in Richtung Versöhnung zwischen Prinz Harry und seinem Vater gewertet. Tatsächlich kam es einige Monate später im September zu einem kurzen persönlichen Treffen der beiden.

Maines war hauptsächlich für Meghans Kommunikation zuständig

Maines arbeitete eng mit Method Communications zusammen, einer externen Agentur, die mit der Unterstützung der Kommunikationsarbeit von Meghan und Harry beauftragt war. Sie übernahm größtenteils die Öffentlichkeitsarbeit der Herzogin. Liam Maguire, der Kommunikationsdirektor der Sussexes für Großbritannien und Europa, der weiterhin in dieser Position tätig ist, war hauptsächlich für die Kommunikation von Prinz Harry zuständig.

Maines ist nicht die erste PR-Beraterin, die das Paar verlässt. Vor einem Jahr trat die globale Pressesprecherin Ashley Hansen nach zwei Jahren zurück, um ihre eigene Beratungsfirma zu gründen. Anfang dieses Sommers verließen außerdem drei Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung das Unternehmen. Emily Robinson, die zuvor bei Netflix gearbeitet hatte und zur Kommunikationsdirektorin ernannt worden war, gab die Position im Oktober nach nur vier Monaten auf. Zudem berichtete die "Daily Mail" vor wenigen Tagen, das im Zuge der Umstrukturierung der Archewell Foundation zu Archewell Philanthropies einige Mitarbeiter gehen müssen.